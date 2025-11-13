Son Mühür- Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 45 gün süreyle hak mahrumiyeti cezası aldı. PFDK’nın kararı, Elmalı’nın hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde sahada olamayacağı anlamına geliyor.

Cezalı olduğu maçlar netleşti

25 yaşındaki milli oyuncu, alınan karar doğrultusunda önümüzdeki haftalarda takımının yanında olamayacak. Elmalı, Şampiyonlar Ligi’ndeki Union Saint-Gillolise ve Monaco karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Ayrıca, Süper Lig’in dikkat çeken derbilerinden biri olan 1 Aralık’taki Fenerbahçe maçında da sahada yer alamayacak.

Takıma dönüş tarihi belli oldu

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıkan Eren Elmalı, PFDK cezasının sona ermesinin ardından Aralık ayı sonunda takıma yeniden katılabilecek.

Milli futbolcuya destek

Kulüp ve taraftarlar, Elmalı’ya sosyal medyada destek mesajları paylaşıyor. Deneyimli futbolcunun, cezasını tamamlayıp takıma döndüğünde tekrar formunu bulması ve performansını sürdürmesi bekleniyor.