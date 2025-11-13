Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde Azerbaycan'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Ay-yıldızlılar, final mücadelesinden 3-0'lık net bir skorla ayrılırken, turnuvayı namağlup tamamlayarak üst üste ikinci kez şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Final karşılaşmasında net galibiyet

Boulevard Arena'da oynanan final mücadelesi, Türkiye'nin baştan sona üstünlüğüyle geçti. Karşılaşmayı Suriye'den Hachem Maisaa ve Mısır'dan Elrahim Naglaa hakem ikilisi yönetti.

Ay-yıldızlılar, ilk seti 25-14 gibi farklı bir skorla alarak maça güçlü bir başlangıç yaptı. İkinci sette performansını daha da artıran milliler, rakibine sadece 10 sayı vererek 25-10 ile skoru 2-0'a taşıdı ve büyük avantaj elde etti. Üçüncü ve son sette ise Azerbaycan'ın direnci kısmen artsa da, Türkiye setten 25-18 galip ayrılarak maçı 3-0 noktaladı. Toplam 64 dakika süren karşılaşmanın set süreleri sırasıyla 19, 20 ve 25 dakika olarak kayıtlara geçti.

İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste ikinci zafer

Bu zaferle birlikte Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları tarihinde üst üste ikinci kez şampiyonluk unvanını elde etti. Milli Takım kadrosunda Dilay, Ayşe, Berka, Defne, Aslı, Deniz, Selin (L) gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Ege Melisa, Eda ve Liza gibi oyuncular da süre aldı. Azerbaycan cephesinde ise Kondratyeva, Pavlenko, Imanova, Stepanenko, Baidiuk, Abdulazimova ve Guluyeva (L) mücadele etti.