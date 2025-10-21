Son Mühür / Yiğit Uzun - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve belediye ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarını içeren soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu bazı milletvekillerine yönelik ciddi suçlamalarla gündemdeki yerini koruyor. Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet gibi suçlamaların odağındaki iddianamede, örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan AKTAŞ'ın, kamu ihalelerini kazanmak için siyasi bağlantılarını kullandığı ve bu çerçevede CHP'li vekillere maddi menfaat sağladığı öne sürülüyor.

*İddianameden:

Özgür KARABAT (CHP İstanbul Milletvekili): 5 milyon TL rüşvet iddiası

İddianamenin en dikkat çekici bölümlerinden biri, CHP İstanbul Milletvekili Özgür KARABAT'a yönelik rüşvet suçlaması. İddianamede yer alan iddialara göre, 2024 yılı yerel seçimleri öncesinde, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU'nun talimatıyla hareket ettiği öne sürülen KARABAT, İBB, bağlı kuruluşları ve CHP'li ilçe belediyelerinden iş alan yüklenici firmalardan 'seçim için destek' adı altında para toplama görevini üstlenmiş. Bu süreçte, soruşturmanın kilit ismi ve örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan AKTAŞ'ın, Özgür KARABAT'a tam 5.000.000 TL rüşvet verdiği iddia ediliyor. Paranın teslimat süreci de iddianamede detaylandırılıyor; örgüt üyesi olmakla suçlanan Ümit GÖZÜTOK ve Ömer GÜNGÖR'ün, bu meblağı Sırrı KÜÇÜK isimli aracı bir şahsa teslim ettiği ve paranın bu şekilde milletvekiline ulaştırıldığı öne sürülüyor. Özgür KARABAT'ın halen milletvekili olması ve yasama dokunulmazlığı bulunması sebebiyle, hakkında T.B.M.M.'ye gönderilmek üzere bir fezleke hazırlandığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiği bilgisi de iddianamede yer alıyor.

*İddianameden:

Burhanettin BULUT (CHP Adana Milletvekili): Seyhan ihaleleri ve 1 milyon dolarlık rüşvet payı

Adana siyasetinin önemli isimlerinden CHP Adana Milletvekili Burhanettin BULUT da rüşvet almakla suçlanan bir diğer isim. İddianamede, Aziz İhsan AKTAŞ liderliğindeki suç örgütünün Adana Seyhan Belediyesi'nden aldığı ihalelerle bağlantılı bir rüşvet mekanizması kurulduğu iddia ediliyor. Bu çerçevede, dönemin Seyhan Belediye Başkanı Oya TEKİN ile birlikte Milletvekili Burhanettin BULUT'un da, örgütün kazandığı ihaleler karşılığında rüşvet aldığı öne sürülüyor. İddiaya göre, toplam 1.000.000 Dolar tutarındaki rüşvet, Oya TEKİN'in eşi olan Celal TEKİN aracılığıyla hem belediye başkanına hem de milletvekiline paylaştırıldı. Burhanettin BULUT'un da yasama dokunulmazlığı nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtiliyor.

*İddianameden:

Erdoğan TOPRAK (CHP İstanbul Milletvekili): Kilit göreve atama ve dolaylı bağlantı

CHP'nin deneyimli siyasetçilerinden Erdoğan TOPRAK'ın adı ise iddianamede doğrudan bir suç isnadıyla yer almıyor; ancak ismi, soruşturmanın seyrini etkileyen kritik bir atama iddiasıyla anılıyor. Başsavcılığa ulaştığı belirtilen bir e-posta ihbarına dayandırılan iddiaya göre TOPRAK, daha önce Avcılar Belediyesi'nde görev yapan Alican ABACI'nın, 2019'da Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen Rıza AKPOLAT'a özel kalem müdürü olarak atanmasında rol oynamış. İddianamenin ilerleyen kısımlarında Alican ABACI, Beşiktaş Belediyesi'ndeki ihalelerde usulsüzlük yapmak, rüşvet çarkının merkezinde yer almak ve örgütle işbirliği içinde olmakla suçlanan kilit şüphelilerden biri olarak öne çıkıyor. Her ne kadar Erdoğan TOPRAK'a yönelik doğrudan bir suçlama veya menfaat temini iddiası bulunmasa da, ihbarda yer alan bu atama iddiası, sonraki süreçte yaşandığı öne sürülen usulsüzlüklere zemin hazırlayan bir adım olarak ima ediliyor.

*İddianameden:

Erdoğan Toprak'ın kardeşi de işin içerisinde

*İddianameden

İddianamenin ana hatları ve diğer şüpheliler

İddianame, Aziz İhsan AKTAŞ ve örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Baki NUGAY liderliğindeki yapılanmanın , başta Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt Belediyeleri ile İBB iştirakleri İsfalt ve İETT olmak üzere, kamu kurumlarının ihalelerini hedef aldığını belirtiyor. Örgütün, ihaleleri kazanmak için sahte belgeler düzenlediği , teknik şartnameleri kendi firmalarına avantaj sağlayacak şekilde hazırlattığı veya hazırladığı , yaklaşık maliyetleri şişirmek veya yönlendirmek için sahte ya da anlaştıkları firmalardan teklifler aldığı , ihaleye katılımı engellemek için rekabeti kıran şartlar (örn. 300 gün ödeme vadesi) koydurduğu ve süreçleri kolaylaştırmak için belediye başkanları, yardımcıları ve diğer yetkililere rüşvet verdiği iddia ediliyor. Aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT, yardımcıları ve çok sayıda bürokrat ile iş insanının da bulunduğu geniş bir şüpheli listesi dosyada yer alıyor.

Milletvekillerine yönelik iddiaların hukuki süreci, haklarındaki fezlekelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaşması ve dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin kararla netleşecek.