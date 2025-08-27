Yangın, Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ö. isimli şahıs, psikolojik sorunları nedeniyle yaşadığı evi ateşe verdi. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye yangını büyümeden kontrol altına aldı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önledi. Yapılan müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Şahıs gözaltına alındı

Yangını çıkaran A.Ö., olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sırasında herhangi bir direniş yaşanmadığı ve şahsın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Çevrede tedirginlik yaratmış

Mahalle sakinleri, A.Ö.’nün daha önce de komşuları ve ev sahiplerine yönelik olumsuz davranışlarda bulunduğunu, sık sık kötü sözler söylediğini ve bu nedenle çevrede tedirginlik yarattığını belirtti.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri yangının çıkışına ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili adli soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.