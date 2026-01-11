Son Mühür- “Zalim İstanbul”, “O Hayat Benim” ve “Gülümse Kaderine” gibi yapımlarla tanınan Bahar Şahin, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla, geçmişte bir kadın meslektaşı tarafından sistematik psikolojik şiddete maruz kaldığını dile getirerek yeniden gündeme gelmişti. Kulislerde bu ismin Mine Tugay olduğu iddiası magazin çevrelerinde geniş yankı uyandırmıştı.

Şeyma Subaşı’na imalı paylaşım

Şahin bu kez, son dönemde hakkında yürütülen adli soruşturmayla gündeme gelen Şeyma Subaşı’na yönelik yaptığı göndermeyle konuşuluyor.

Oyuncu, başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak, “Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum” ifadelerini kullandı. Paylaşımın, Subaşı’nın kamuoyuna yansıyan sözlerine gönderme niteliği taşıdığı yorumları yapıldı.

Şeyma Subaşı ne demişti?

Şeyma Subaşı, son dönemde hakkında çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim. Kendimle ve geleceğimle ilgili gerçekten önemli kararlar aldığım bir dönemdeyim.

Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum. Bundan sonra yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum.”