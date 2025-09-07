Son Mühür- MF Yapım imzası taşıyan ve başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı dizi, her sezon farklı bir isimle yayın hayatına devam ediyor. İlk iki sezonun ardından üçüncü sezonda yapımın adı “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” olarak belirlendi.

9 Eylül’de ekranda

Umut ve yeniden hayata tutunma hikayesiyle izleyiciyle bağ kuran dizi, 9 Eylül akşamı Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

İzleyiciye umut aşılayacak

Bahar’ın yeni sezonunda da, hayata yeniden başlama ve mücadele hikâyeleri ön planda olacak. Yapım, üçüncü sezonuyla da izleyicisine hem duygusal hem de umut dolu bir ekran deneyimi sunmayı hedefliyor.