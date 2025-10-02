Son Mühür- Yıllar içinde kamuoyundaki algı değişti. 2023’te başlatılan ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ soruşturması kapsamında iki kardeş de tutuklandı. İddiaları reddeden Candan kardeşler, “Lüks yaşamımızı babamız finanse ediyor” açıklamasını yapsalar da kamuoyunda yükselen tepkiler dinmedi.

Nihal Candan’ın yaşadığı sağlık sorunları

Cezaevi süreci, Nihal Candan için oldukça zorlu geçti. Anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan 30 yaşındaki fenomen, uzun süredir verdiği mücadeleyi geçtiğimiz Haziran ayında kaybederek hayatını kaybetti. Bu kayıp, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tepki çeken paylaşımlar

Ablasının vefatının ardından Bahar Candan’ın yaptığı sosyal medya paylaşımları da tartışmalara neden oldu. Dilan ve Sıla Polat ile birlikte yayınlanan helva kavurma görüntüleri, birçok kullanıcı tarafından saygısızlık olarak değerlendirildi.

Eleştirilere yanıt

Gelen tepkiler üzerine ablasının sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bahar Candan, şu ifadeleri kullandı:



“Ben canım ablamın mesajlarını kimseye okutmadım. İftira atarken onur, vicdan sahibi olun. Bizim adımızı kullanarak yaptığınız prim yetmedi mi? Bırakın artık yasımızı tutalım, acımızı yaşayalım. Helva yaptığımızda bile hiçbir şeyin farkında değildim. Ben diğer yarımı kaybettim. Canımın yarısını toprağa verdim. O yarım kalmış canımı artık rahat bırakın.”

Atatürk’ün sözlerini uyarladı

Bahar Candan’ın son paylaşımı ise infial yarattı. Sosyal medya hesabında yaptığı bir videoda bacağındaki sargı bezini ve gözaltındaki morluğu gösteren Candan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini kendisine uyarlayarak şu ifadeyi kullandı:



“Kaportayı da çizdirdik. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Ama Bahar Candan ilelebet payidar kalacaktır.”

Bu sözler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Candan, dalga geçme niyetinde olmadığını belirtse de çok sayıda kullanıcı tarafından sert şekilde eleştirildi.