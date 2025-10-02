Son Mühür- Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı, Kore yapımı “Queen Of Tears” dizisinin yerli uyarlaması olan “Aşk ve Gözyaşı”, reytinglerde beklentileri karşılayamasa da yoluna devam ediyor.

Dizide oyunculuk performansları ve senaryo sık sık tartışılırken flaş bir gelişme yaşandı: yönetmen koltuğunda değişiklik yapıldı.

Final iddialarına yanıt

Geçtiğimiz hafta reyting sonuçlarının düşük çıkmasının ardından dizinin erken final yapacağı öne sürülmüştü.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre şimdilik böyle bir karar alınmadı. Yapım şirketleri O3 Medya ve Dass Yapım, projeye devam etme kararı aldı.

Yönetmen koltuğunda sürpriz değişiklik

Dizide en dikkat çeken gelişme yönetmen değişikliği oldu. Daha önce farklı projelerde imzası bulunan Çağatay Tosun, “Aşk ve Gözyaşı” dizisinin yeni yönetmeni oldu. Bu hamlenin, dizinin hem içeriğini hem de reyting performansını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Yurt dışı izlenmeleri yüksek

Türkiye’de reytinglerde bekleneni veremeyen “Aşk ve Gözyaşı”, yurt dışında ise güçlü bir ilgiyle karşılaşıyor. Uluslararası dijital platformlarda izlenme oranlarının yüksekliği, yapımın şimdilik yoluna devam etmesinde etkili oldu.

Aşk ve Gözyaşı konusu ne?

Dizi, evlilikleri boşanma eşiğin ze gelen Meyra ve Selim’in hayatına, beklenmedik bir hastalık haberiyle giren kırılma anını merkezine alıyor. Çiftin yaşadığı bu kriz, ilişkilerini yeniden tanımlayan “ikinci şans” temalı dramatik bir yolculuğa dönüşüyor.

Oyunculuk tartışmaları

Dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel’in performansı sosyal medyada sık sık eleştiriliyor. Barış Arduç ile üçüncü kez aynı projede buluşan Erçel’in, daha önceki rollerine kıyasla bu yapımda yeterince başarılı olup olmadığı konusunda izleyiciler ikiye bölünmüş durumda.