Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hedefleri doğrultusunda milli, manevi ve kültürel değerlerin yaşatılması amacıyla “Ayvalık Maarif Halk Dansları Topluluğu” kuruldu. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje, ilçede görev yapan öğretmenlerden büyük ilgi gördü.

Gönüllü öğretmenler ilk çalışmalara başladı

Gönüllülük esasına göre oluşturulan topluluk, ilk eğitim çalışmalarına yüksek enerji ve motivasyonla başladı. Farklı okullardan katılan öğretmenler hem geleneksel halk danslarını öğrenme hem de meslektaşlarıyla kültürel ve sosyal paylaşım ortamı oluşturma fırsatı buluyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde eğitim

Topluluğun eğitimleri, alanında uzman halk oyunları eğitmenleri Şeref Sakarya ve Güliz Sakarya rehberliğinde yürütülüyor. Katılımcı öğretmenler, geleneksel dansların tekniklerini uygulamalı olarak öğreniyor.

“Kültürel dayanışma bizim için gurur kaynağı”

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, öğretmenlerin gösterdiği yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu proje kültürümüzü yaşatırken öğretmenlerimizin güçlü bir birliktelik oluşturmasına da katkı sağlıyor. Ayvalık’ta eğitim camiasının kültürel anlamda örnek dayanışma sergilemesi bizim için gurur kaynağıdır.” ifadelerini kullandı.

Yıl boyu devam edecek, sahne gösterileri planlanıyor

Topluluğun yıl boyunca düzenli şekilde çalışmalarını sürdüreceği, çeşitli sahne gösterilerine hazırlanacağı belirtildi. Ayrıca Ayvalık Maarif Halk Dansları Topluluğu’nun, yıl içinde yurtdışı festivallerinde kültürel etkinliklere katılmak için planlamalarını sürdürdüğü ifade edildi.