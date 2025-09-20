İstanbul’un Bağcılar ilçesinde yol verme yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kornaya basan sürücüye sinirlenen başka bir sürücü, aracından inerek elindeki plastik cisimle saldırmaya çalıştı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Bağcılar İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma büyüdü. Kornaya basılması üzerine sinirlenen bir sürücü aracından inerek elindeki uzun plastik bir cisimle diğer araca doğru yürüdü ve müdahale etmeye çalıştı.

Saldırı anında araçta bulunan kadının çığlık attığı duyulurken, olay anını cep telefonuyla kayda alan sürücü, "Eşimin yanında bir şey çıkarıyor. Abi iki kere kornaya bastım. Ben senin hastan olduğunu nereden bileyim?" diyerek kendini savundu.

Çevredeki vatandaşlar, araçtaki kişinin hasta taşıdığını belirterek saldırgan sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerinin yakınındaki karakoldan gelen polis ekipleri, kısa sürede müdahale ederek tarafları ayırdı ve gerginliği sonlandırdı.