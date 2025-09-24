Son Mühür - Bağ-Kur’lular için 9 bin gün olan prim ödeme süresinin 7 bin 200 güne düşürülmesi yönünde çalışmalar başladı. 2026’nın ilk yarısında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle, Bağ-Kur’lular ile SSK’lılar arasındaki prim gün farkı ortadan kalkacak. Bu değişiklikle birlikte Bağ-Kur’lular, 1.800 gün daha az prim ödeyerek 5 yıl daha erken emekli olabilecek. Peki, bu düzenlemeden kimler yararlanacak? Şartlar neler olacak? Yeni sistem nasıl işleyecek?

Bakan Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında Bağ-Kur’lular için 9 bin gün olan prim şartının 7 bin 200 güne düşürülmesi amacıyla Maliye Bakanlığı ile ortak çalışma başlatıldığını açıkladı. Düzenlemenin 2026’nın ilk yarısında tamamlanacağını belirten Işıkhan, Bağ-Kur’lu esnafın prim ödemekte zorlandığını ve SGK’ya yapılan prim tahsilatlarının SSK’lılara kıyasla daha düşük olduğunu vurguladı. Bakan Işıkhan, 7 bin 200 prim günüyle ilgili müjdeli haberin yakında paylaşılacağını ifade etti.

Peki, Bağ-Kur’lular için prim gün sayısında nasıl bir değişiklik planlanıyor ve bu haktan kimler faydalanabilecek? Hürriyet yazarı Noyan Doğan, köşe yazısında konuyla ilgili merak edilen detayları şu şekilde aktardı:

"Bağ-Kur’lu (4/B) erkek çalışanlar 25 tam yıl çalışıp, 9 bin gün prim ödeyip, 60 yaşında emekli olabiliyor. Kadın Bağ-Kur’lular ise 20 yıl çalışıp, 7 bin 200 prim gün ile 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. Yaştan dolayı emeklilik (kısmi emeklilik) için de kadın ve erkek çalışanlar 15 yıl (5 bin 400 prim gün) çalışıp, erkekler 55, kadınlar ise 50 yaşında emekli olabiliyor. Mayıs 2008 sonrası Bağ-Kur’lu olanlar ise kadın ve erkek fark etmiyor, 9 bin gün prim ödemeleri halinde ilk sigortalı olduğu tarihe göre 60 ila 65 yaş arasında emekli olabiliyor.

SSK’lı (4/A) çalışanlarda ise durum farklı. 1999-2008 arası sigortalı olan erkekler 7 bin prim gün ve 60 yaşında; kadınlar ise 7 bin prim gün ve 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. 2008 sonrası sigortalı olanlar ise kadın ve erkek 7 bin 200 gün prim ödeyerek, 65 yaşında emekli olabiliyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Bağ-Kur’lular, SSK’lılara göre 1800 gün (5 yıl) daha fazla prim ödüyor ve haliyle daha geç emekliliğe hak kazanıyor.''

Daha az prim ödenecek

''İşte, yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur’lularla, SSK’lıların primleri eşitlenecek. Şöyle ki; Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kur’lu kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilecek. Böylece, Bağ-Kur’lular, 1.800 gün daha az prim ödeyip, 5 yıl daha erken emekliliğe hak kazanacak. Tabi bu durum SGK’nın Bağ-Kur’lulardan 5 yıl daha az prim tahsil edeceği anlamına geliyor. O nedenle de düzenlemenin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa yapılması gerekiyor. Çünkü bu durum bir anlamda bütçeye ek bir yük getirecek."

Kimler yararlanabilecek?

Bu düzenlemenin tüm Bağ-Kur’luları kapsayıp kapsamayacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gelen bilgilere göre, düzenlemenin tüm Bağ-Kur’luları değil, yanında 10 ila 15 kişi çalıştıran küçük ölçekli esnafı kapsaması bekleniyor.