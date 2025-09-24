Balıkesir'deki deprem fırtınası sürmeye devam ediyor. 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda sarsıntı meydana gelirken, yeni depremler de olmaya devam ediyor. Balıkesir bu kez de gece saatlerinde sallandı.

Depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı!

Meydana gelen depremle ilgili olarak son dakika verilerini Kandilli Rasathanesi aktardı. Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son dakika verilerine göre, saat 01.27 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı. Hissedilen sarsıntı, 11.2 KM derinlikte meydana geldi. 4.7 büyüklüğündeki deprem, başta İzmir olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Sarsıntı, bölge halkında ve çevre illerdeki vatandaşlarda panik yarattı.

İşte, 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan veriler:

AFAD 4.5 olarak duyurdu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ise meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı.