Aydın’ın Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi’nde 8 Ağustos’ta elektrik direğindeki yuvasından yavru bir leylek düştü. Henüz bir aylık olan leyleği bulan mahalleli, durumu muhtar Himmet İzmir’e bildirdi. Muhtarın çağrısı üzerine Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü bölgeye giderek yavru leyleği teslim aldı.

Anne ve babasının elektrik tellerine çarparak öldüğü tahmin edilen leylek, yaklaşık 20 gün boyunca EKODOSD’ta bakım ve tedaviye alındı.

‘Kibar’ Afrika yolcusu

EKODOSD gönüllülerinin ‘Kibar’ adını verdiği yavru leylek, uçma yeteneği kazandıktan sonra Bafa Gölü’nde Başkan Bahattin Sürücü tarafından doğaya salındı. Sürücü, “Uçma yeteneğini kazanan Kibar, zamanı geldiğinde diğer leyleklerle birlikte Afrika’ya göç edecek” dedi.

Flamingo yavrusu da doğaya döndü

Kuşadası’nda bir otelin plajına inen yorgun flamingo yavrusu da EKODOSD ekiplerince koruma altına alındı. Gece boyunca beslenen flamingo, ertesi gün Söke Serçin bölgesinde doğaya bırakıldı.

Kuşadası’nın ekolojik zenginliğine dikkat çeken Sürücü, “Yavru leyleğimiz Kibar Afrika’ya göç edecek. Flamingo yavrumuz da bugün doğayla buluştu” diye konuştu.