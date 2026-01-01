Son Mühür- Galatasaray, sezon boyunca sergilediği performansla Avrupa futbolunun dikkatini üzerine çeken Victor Osimhen için yaz transfer dönemi öncesinde bonservis beklentisini belirledi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Nijeryalı golcü için 150 milyon eurodan aşağı bir teklifi değerlendirmeye almayı düşünmediği öğrenildi.

Yönetimden net mesaj

Galatasaray cephesinde yapılan değerlendirmelerde, Osimhen’e yönelik ilginin her geçen gün arttığına dikkat çekildi. Yönetim kaynakları, yaz aylarında birçok üst düzey kulübün resmi temas kurmasının beklendiğini, bu nedenle oyuncunun değerinin net bir şekilde ortaya konulduğunu ifade etti.

Sezon performansıyla öne çıktı

Sezon başında Napoli’den 75 milyon euro bedelle transfer edilen Victor Osimhen, 2025 yılı içinde forma giydiği 51 karşılaşmada 46 gol kaydederek dikkat çekici bir istatistiğe ulaştı. Yıldız futbolcunun bu performansı, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarına girmesinde etkili oldu.

Avrupa devleri takipte

Osimhen’in Galatasaray’daki etkili oyunu sonrası transfer piyasasında hareketli bir yaz döneminin yaşanabileceği belirtiliyor. Kulüp çevrelerinde, birçok büyük takımın Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı konuşuluyor.

Bonservis beklentisi 150 milyon euro

Galatasaraylı yöneticilerin değerlendirmesinde, mevcut transfer piyasası örnekleri göz önünde bulundurularak Osimhen için yüksek teklifler gelebileceği vurgulandı. Yönetim kanadından yapılan yorumlarda, 100 milyon euronun üzerinde tekliflerin sürpriz olmayacağı, kulübün beklentisinin ise en az 150 milyon euro seviyesinde olduğu dile getirildi.

“Değerinin altında transfer ettik”

Sarı-kırmızılı idareciler, son yıllarda yapılan yüksek bonservisli transferleri hatırlatarak Osimhen’in gerçek piyasa değerine dikkat çekti. Yapılan değerlendirmelerde, benzer performans sergileyen futbolcular için ödenen rakamların, Osimhen’in değerinin çok daha yukarıda olduğunu gösterdiği ifade edildi.