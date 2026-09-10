Son Mühür- İkinci başkanlık döneminde sergilediği performansla 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi zor anlar yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimi kazanmak için rakiplerinin siyfasi rüşvet olarak adlandırdığı Trump Temettüsü vaadini bir kez daha gündeme taşıdı.

Texas'ın Dallas kentinde gerçekleştirilen ve Cumhuriyetçileri bir araya getiren 2 günlük Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresine katılan Trump, konuşmasında hem ekonomik, hem askeri hem de siyasi olarak çok başarılı bir dönem geçirdiklerini savundu.

Geçtiğimiz Nisan ayında gündeme getirdiği fümrük tarifeleri sonrası Joe Biden döneminde zor durumda olan ekonominin toparlandığını savunan Trump, İran'la Şubat ayından bu yana devam eden savaşı da kazandıklarını öne sürdü.

Oraya Trump Boğazı demeliyiz...



Trump'ın ''savaşı kazanıyoruz'' vurgusuyla yaptığı konuşmada,

"Şu anda devam eden İran'la savaşı kazandığımız anda petrol fiyatları düşecek. Bu savaşı kazanacağız." diyen Trump, "Hürmüz Boğazı’ndaki ticareti biz kontrol ediyoruz. Bence Hürmüz Boğazı'na başka bir isim vermeliyiz. Ona 'Trump Boğazı' demeliyiz." sözleri dikkat çekti.

Başkan Trump, 'Trump temettüsü' olarak adlandırdığı seçim vaadini bir kez daha tekrarladı. Trump, ''Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu kazanırsa, muazzam ekonomik başarımız sayesinde, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her yetişkin vatandaşa 5.000 dolar temettü dağıtacağım'' diye konuştu.

Trump'ın temettü vaadinin yaklaşık 270 milyon ABD vatandaşı için toplamda 1 trilyon doların üzerinde bir maliyet çıkarması bekleniyor.