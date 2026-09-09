Son Mühür- Hürmüz Boğazı ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla hareketli bie geceyi geride bıraktı.

ABD'nin 5 İran tankerine yönelik saldırısına karşılık veren İran hem Ürdün'deki ABD üssüne hem de ABD donanmasına ait USS Delbert D. Black ve USS John Paul Jones adlı iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu.

Son saldırıların ardından Brent petrol fiyatı bir kez daha 100 doların üzerine tırmandı.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Basın Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ordusunun Basra Körfezi'nde 5 İran tankerine yönelik saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Bölgede ABD'ye ait 2 gemi ile 8 tankerin hedef alındığı ve söz konusu unsurlarda ağır hasar oluştuğu ifade edilen açıklamada, ayrıca ABD ordusunun teşviki ve desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki “yasaklı bölgeden” geçmeye çalışan 10 geminin de hedef alındığı aktarıldı.



Tankere tanker savaşı...



“Tankere tanker” savaşı yükseliyor;

Orta Doğu bir kez daha yangın yerine döndü… hatırlatmasında bulunan gazeteci Ahmet Yeşiltepe,

''ABD’nin İran’a ait 5 petrol tankerini hedef almasının ardından Devrim Muhafızları,

Hürmüz Boğazı’nda 2 ABD gemisi,

8 tanker ve “yasaklı bölgeyi” kullanan 10 farklı gemiyi vurduğunu duyurdu❗️

Bu gerilim birkaç gün daha sürerse mesele yalnızca İran ile ABD arasında kalmaz.

Dünya petrolünün en kritik geçiş noktası Hürmüz’de taşımacılık ve sigorta maliyetleri feci biçimde artar (kaldı ki şu anda durum hayli vahim)

petrol fiyatları daha da kontrolden çıkar, enerji faturası bütün dünyaya kesilir'' sözleriyle sıcak gelişmeleri değerlendirdi.