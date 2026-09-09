Son Mühür- Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak arayışı içinde olan Yunanistan, Mısır'ı ikna için kolları sıvamış görünüyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in katıldığı üçlü zirve Mısır’da gerçekleşmiş ve zirve sonunda yayımlanan ortak bildiride, Kıbrıs ve Libya başta olmak üzere Doğu Akdeniz’deki dengeleri doğrudan ilgilendiren maddeler olduğu görülmüştü.

Türkiye-Suudi Arabistan ve Pakistan arasında varılan Mekke anlaşmasına Mısır'ın katılıp katılmayacağının konuşulduğu süreçte Mısır'da gerçekleştirilen son zirve Türkiye'den de dikkatle takip ediliyor.

Ankara hafife almamalı...



Bursa Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı,

''Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi zirvesinin ortak bildirisi Ankara açısından hafife alınmamalıdır'' uyarısında bulundu.

''BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, Kıbrıs ve Libya’daki yabancı güçlerin çekilmesi aynı metinde tesadüfen yan yana gelmiyor. Türkiye’nin adı yazılmıyor ama Doğu Akdeniz’deki temel Türk tezlerine mesafe açıkça korunuyor'' hatırlatmasında bulunan Darıcılı,

''Kahire, Ankara ile normalleşirken Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hattından vazgeçmiyor; iki taraf arasındaki rekabeti de kendi stratejik değerini artırmak için kullanıyor.

Mısır net bir pozisyon almadı...



Sonuç: Mekke Anlaşması’nın gölgesinde “Mısır’ı kazandık” değerlendirmeleri yapmak için fazlasıyla erken davranıldı. Mısır, Türkiye’nin karşısında da yanında da net bir pozisyon almıyor. Kendi çıkarları doğrultusunda bir denge siyaseti yürütüyor.

Bu nedenle asıl mesele, Kahire’nin çıkarları değiştiğinde hangi tarafta duracağını doğru hesaplamak.

Yani Doğu Akdeniz’de normalleşme var; ama saf değiştirme yok'' değerlendirmesinde bulundu.