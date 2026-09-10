Son Mühür- Son dönemde Avrupa Birliği'nin lider ülkesi Almanya'yla olan gerilimiyle dikkati çeken Rusya'nın, savaşı NATO sınırlarına taşıma konusunda gizli bir sabotaj planı içinde olduğu öne sürüldü.

İngiltere, Norveç ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak operasyonuyla geçtiğimiz bahar aylarında, uzak Svalbard takımadaları yakınlarındaki Arktik sularının derinliklerinde, kritik denizaltı kablolarını iz bırakmadan devre dışı bırakmak için tasarlanmış gizli bir silahı ateşlemek üzere eğitim yapan Rus denizaltılarını yakaladığı öne sürüldü.

NATO gemileri müdahale edince...



NATO gemilerinin devreye girmesinin ardından Rus denizaltılarının tatbikatlarını tamamlayamadan bölgeden ayrılmak zorunda kaldıkları belirtiliyor.

Reuters'ın gündeme getirdiği iddiaya göre İngiltere ve Norveç, Nisan ayında Arktik sularında gizli bir Rus operasyonunu ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Batılı analistler, Rusya'nın NATO'nun 5. Madde olarak bilinen karşılıklı savunma anlaşmasını test edebileceğinden giderek daha fazla endişe duyuyor.



Putin liderliğindeki Rusya'nın bu türden bir adım atması halinde denizaltı kablolarının imha edilmesinin bu çabanın kritik bir parçası olabileceğine dikkat çekiliyor.

Svalbard'ı Norveç anakarasına bağlayan iki adet 1.400 km uzunluğundaki denizaltı fiber optik kablo, deniz yüzeyinin 2.700 metre altında uzanıyor. Bu kablolar , dünyanın en büyük uydu yer istasyonu olan ve NASA'nın Yakın Uzay Ağı'nın bir parçası olan SvalSat uydu yer istasyonundan indirilen çok miktarda uydu verisini taşıyor.

En son olarak, Ağustos ayında Leipzig/Halle Havalimanı'na yönelik insansız hava aracı saldırısı girişimi , Almanya'dan bir dizi tepkiye yol açtı; bu tepkiler arasında Bonn'daki Rus konsolosluğunun ve Berlin'deki bir kültür merkezinin kapatılması da yer almıştı.