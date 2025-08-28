Son Mühür- Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Bebek’te kameralara yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Köseoğlu, yeni bir proje için anlaşma yaptığını açıklayarak hayranlarına müjde verdi. “Bir proje için anlaştık. Yeni sezonda ben de ekranlarda olacağım” ifadelerini kullandı.

Zorlu süreci ilk kez anlattı

Geçtiğimiz haftalarda babası Yiğit Köseoğlu’nu kaybeden ünlü oyuncu, yaşadığı acıyı ilk kez dile getirdi. Habertürk’ün haberine göre; Köseoğlu, babasının bir yıldır ağır bir hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

“Bir senedir çok kötü bir hastalıkla boğuşuyorduk. Bu süreçte hep yanında olduk. Erken oldu, hepimiz kahrolduk” diyen Köseoğlu, ailesiyle birlikte yaşadığı zor dönemi paylaştı.

“Hayatın devam ettiğini kendime anlatmaya çalışıyorum”

Yaşadığı kaybın ardından işlerine odaklanmaya çalıştığını vurgulayan Köseoğlu, “Hayatın devam ettiği durumunu kendime anlatmaya çalışıyorum. Yani şu an etmiyor ama ettirmeye çalışıyorum.

İşlere odaklandım, öbür türlü insan çok zorlanıyor. Kafamı meşgul etmem gerekiyor” diyen Köseoğlu'nun bitkin hali gözlerden kaçmadı.

