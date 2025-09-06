Atış eğitimi sırasında yaşanan kazada ağır makineli silahın arızasını düzeltmeye çalışırken hayatını kaybeden özel harekat polisi Mustafa Karapınar (28), düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı.

Kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Karapınar, Mersin’de gerçekleştirilen atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştı. Bu sırada silahın kazara ateş alması sonucu Karapınar ağır yaralandı. Hemen Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Karapınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Törene aile ve yetkililer katıldı

Şehit Karapınar için İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Fatma Karapınar, kardeşi Aleyna Karapınar, Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kent protokolü, meslektaşları ve yakınları katıldı.

Törende oğlunun tabutuna sarılan anne Fatma Karapınar, gözyaşları içinde, “Sanma ki ben sensiz yaşıyorum, ben sensiz yaşamıyorum. Bugün beni de gömüyorlar. Ben de seninle gömüldüm. Bana hakkını helal et oğlum” sözleriyle duygusal anlar yaşattı.

Baba da görev başında şehit düşmüştü

Törenin ardından Karapınar’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi. Şehidin tabutunu meslektaşları omuzladı.

Öte yandan, Mustafa Karapınar’ın babası Ali Karapınar’ın da özel harekat polisi olduğu ve 16 Ekim 2018’de Mersin’in Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle yapılan arama, tarama, pusu ve keşif faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.