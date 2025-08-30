Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, 1 yaşındaki bir çocuk, babasının kullandığı traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza Cumalı Mahallesi'nde meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu A.E. (32), 09 LC 753 plakalı traktörü ile geri manevra yaptığı sırada küçük oğlu F.A (1) fark edemedi. Traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, olay yerinde yoğun bir paniğe neden oldu.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptı ve durumu kritik olan F.A.'yı ambulansla hastaneye taşıdı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan F.A. , doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber, ailesi ve yakınlarını derin bir yasa boğdu. Mahalle sakinleri ve çevredeki vatandaşlar, küçük çocuğun ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazanın detaylarını belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kazayla ilgili incelemeler sürerken, yetkililer vatandaşları çocukların araçların çevresinde oynarken dikkatli olmaları konusunda uyardı.