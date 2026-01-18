Son Mühür - AKOM’un yayımladığı uyarı metninde, pazar gecesi ile pazartesi sabahı etkili olması beklenen soğuk hava ve yağışlar nedeniyle buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Yeni haftada hava durumu

Pazartesi (19 Ocak): Karla karışık yağmurlu. Sıcaklık en düşük 1°C, en yüksek 5°C olacak.

Salı (20 Ocak): Yağış aralıklarla devam edecek, hava parçalı bulutlu.

Çarşamba (21 Ocak): Yağış kenti terk ediyor, hava açıyor ancak soğuk hava (3°C - 8°C) etkisini sürdürüyor.

Perşembe ve Cuma: Yağmur geri dönüyor, sıcaklıklar 11 dereceye kadar yükselecek.

Valilikten de uyarı geldi

Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışının pazar ve pazartesi gününe kadar sürmesi, hafta ortasına doğru ise yağışın yağmura dönmesi öngörülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu kent genelinde etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları uyardı. AKOM’un değerlendirmesine göre pazar sabah saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, kentte bugün özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi. Açıklamada, hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 6 derece olacağı tahmin edilirken, kentin yüksek bölgeleri ile kuzey ilçelerinde kısa süreli kar örtüsü oluşabileceği ifade edildi:

''Rüzgarın, kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''