Son Mühür- Arslan’ın açıklamalarının ardından konuşan Akın, temsil sorumluluğuna dikkat çekerek, “Ben ülkemizi temsil eden tüm kadınlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Destek olacağız, sahip çıkacağız. Bu bir platformdur, orada tecrübe kazanacaksınız. Onun dışında çok şey var hayatta. Ben kendi dönemimde böyle baktım olaya” ifadelerini kullandı.

“Hakkım yendi, bunu belgelerle açıklayacağım”

Miss Universe yarışmasında ilk 30’a giremeyen Ceren Arslan, sonuçlara tepki göstermiş ve hakkının yendiğini söylemişti. Arslan, finalist seçilen Fatima Bosch Fernandez’e yönelik ‘torpil’ iddialarına değinerek şunları dile getirdi:

“Evet, ben de böyle hissettim. O haksızlığı birçok anlamda hissettim. Bunları daha sonra belgelerle konuşacağım, kanıtlı şekilde. İlk 30’da olmayı kesinlikle hak ediyordum. Türk halkının verdiği oylar bile bunu başlı başına hak ediyor. Bir yarışmacı düşünün; dört-beş kategoride birinci oluyor. Ama o kişiyi ilk 30’a almayan bir kurul vardı.”

“Estetiğim yok, olmayan bir şey üzerinden linç ediliyorum”

Arslan, hakkında ortaya atılan “estetik yaptırdığı” iddialarına da sert tepki gösterdi. Linç kampanyasına maruz kaldığını söyleyen Arslan, “Estetiğim yok. Olmayan bir şey hakkında linçlenmek çok acı. Hele ki hakkımın yendiği bir noktada” açıklamasını yaptı.