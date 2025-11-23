Son Mühür / Osman Günden - Kimi hikayeler geç başlar ama geç başlayan her hikaye, yolunu aydınlatacak gücünü kendi içinde taşır. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı o yolculuğun kahramanı olan görme engelli rehber öğretmen Burcu Salman’ı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ziyaret ederek ilham veren yolculuğunu dinledi.

Karaman’da doğduğu köyde engelli okulu bulunmaması nedeniyle eğitim hayatına 10 yaşında başlayan ve yıllarca ‘okuyamaz-yapamaz’ denilen Burcu Salman, engelli öğretmeninden cesaret alarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Burcu Öğretmeni görev yaptığı Mehlika Emir Altay Anaokulu’nda ziyaret ederek azim dolu öyküsüne kulak verdi.

‘Engeline rağmen’ tabirine karşıyım

Ziyarette Burcu Öğretmen ile Vekil Çankırı, minik öğrencilerin de bulunduğu sınıfta yan yana oturarak sohbet etti. Salman’a ‘Minik kalplerin pusulası, yol gösteren ışığı ve sabrın simgesi’ sözleri ile övgüde bulunan AK Partili Çankırı, “bazıları “engeline rağmen’ diye bir tabir kullanıyor. Ben gerçekten bu tanıma karşıyım. Çünkü anladığım kadarıyla tam da o noktadan güç alarak sezgilerinizle buluşturduğunuz bir emek var ortada. Bu emeğin serüveninde BU çocuklara yol açtığın için, empati kurmayı öğrettiğin için, yolun açık olsun. Çabalarınız cevapsız kalmamış ne mutlu ki tüm eğitimlerinizi tamamlamış ve hayalinizdeki mesleğe kavuşmuşsunuz. Öğretmenler günü vesilesiyle sadece tebrik etmeye de değil sizi anlamaya ve destek olmak için buradayız. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Sabır ve sevgiyle geleceğe yön veren başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin gününü kutlarım” dedi.

MEB'in engelli öğrencilerin için yaptıkları

Ziyaret sırasında Çankırı, Millî Eğitim Bakanlığının görme engelli öğrenciler için geliştirdiği teknolojik yeniliklere de dikkat çekti. Bakanlık tarafından okullarda kullanıma başlatılan, elektronik metinleri Braille alfabesine dönüştüren cihazların, 250 bin kitaplık hafızasıyla adeta taşınabilir bir kütüphane işlevi gördüğünü belirtti. Çankırı ayrıca engelli öğrenciler için kaynaştırma sınıfları, destek odaları ve mesleki atölyelerin de önemine dikkat çekerek eğitimde kapsayıcılığa vurgu yaptı.

“Denetimler arttırılsın”

Öğretmen Burcu Salman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Kendi hayatımı kurma noktasında çabaladım ve geldiğim nokta olarak buradayım. Çocukların yanında çok mutluyum. Çok keyif alıyorum çocuklarla birlikte olmaktan. En çok elimdeki bastonumu merak ediyorlar ve ‘bu nedir’ diye soruyorlar. Anlatıyorum onlara. Gözlerini kapatıp kendileri de sınıf ortamında zaman zaman deniyorlar. Empati kazanıyorlar ve birbirlerini de uyarıyorlar. Öğrenmiş olan öğrenci, ‘hayır öyle yapmamalısın. Yoksa öğretmenimiz takılıp düşebilir’ gibi ikazlarda bulunabiliyorlar. Tek istediğim yol üzerindeki tabelaları, yanlış dikilmiş ağaçları kaldırım üzerindeki tezgah ve benzeri eşyaların daha fazla denetlenmesi ve uygun olarak konumlandırılması.”