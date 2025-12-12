Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Belediyesi’nde haklarını alamayan 2 bine yakın işçinin sürdürdüğü iş bırakma eylemi cuma akşamı belediye ve sendika arasındaki anlaşmanın ardından sona erdi.

DİSK Genel İş 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, mutlu haberi üyelerine videolu mesajla duyurdu. Yıldız, “Buca belediyesinde 5 gündür sürdürdüğümüz haklı mücadelemizde nihayet zafere ulaşmış durumdayız Anaokulları, kreşlerde çalışan arakdaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor. Onlar da çalışmalarını devam ettirdiler. İşçilerimize yemek çıkartan tüm emekçi kardeşlerimize kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyorum. Hep beraber gördük ki şubeye, şube yönetimine temsiclilerine güven duyduğunda alınan kararlar sorgulanmadoığındna her şey istenildiği gibi bir sonuca ulaşıyor. Yeni bir sürece kadar artık yarından itibaren çalışmaya hayatına başlıyoruz. Yarın tüm şantiyelerimizi gezerek tüm emekçi kardeşlerimizle kucaklaşacağız süreci anlatacağız” dedi.

Buca Belediyesi geriye dönük alacaklarımızı ödedi

Son Mühür'e özel açıklamalarda bulunan Başkan Yıldız, "Belediye ekim ayı maaşlarımız ve geriye dönük alacaklarımızı ödedi. Bizler de eylemi sona erdirdik" dedi.