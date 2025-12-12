Son Mühür / Yağmur Daştan - İZBAN’da 90 dakika ücretsiz aktarma uygulamasının kaldırılmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Vatandaş, uygulamanın yeniden hayata geçirilmesini talep ederken, İzmir Halkevleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark 4 No’lu Holdeki meclis salonu önünde toplanarak “İzmirlilerin taleplerini getirdik” diye haykırdı. Halkevleri üyelerinin salonun önünde toplanmasının ardından zabıta ekiplerinin tedbir amaçlı belediye önüne set kurması dikkatleri çekti. Halkevleri yaşananlar karşısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a “Meclis toplantısını halka mı kapatıyorsun?” diye seslendi.

‘Hakkımızı alana kadar buradan gitmeyeceğiz’

Konuyla ilgili konuşan yönetim kurulu üyesi Elçin Dönder, Vatandaşın taleplerini buraya getirdik ama daha belediye meclis toplantısı zabıtalarla ve polislerle halka kapatılmıştır. Cemil Tugay’a sesleniyoruz: İzmirliler’in taleplerini getirdik. Hakkımızı almak için buraya geldik. Hakkımız olanı alana kadar da buradan gitmeyeceğiz. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz Cemil Tugay. Sen neden korkuyorsun Cemil Tugay? Her gün işe, okula gelip giderken İZBAN bozuluyor, metro bozuluyor. Raylar bozuluyor, seferler aksıyor. Biz işimize okulumuza geç kalıyoruz ama Cemil Tugay çıkıp diyor ki ‘Ulaşımdan tasarruf ediyoruz.’ Bu kadar tasarruf ettiğin şeyin parasını ne yapıyorsun Cemil Tugay? Halk buraya taleplerini getirdi, bu kadar zabıta ile polisle sen belediye meclis toplantısını halka mı kapatıyorsun?” diyerek tepkisini gösterdi.

“Bir kez daha taleplerimizi sıralayalım” diyen Dönder, “90 dakika uygulaması hakkımız, Halk Taşıt uygulaması hakkımız, öğrenci kartı hakkımız geri getirilsin. Ulaşımdan, kamusal haklardan tasarruf edemezsiniz” sözleriyle seslendi.

"Bu gidiş CHP için doğru bir gidiş değil"

Ege Öğrenci Forum üyesi Hasan Şeneruz da “Bu işten sonuç alana kadar vazgeçmeyeceğimizi ve eyleme devam edeceğimizi söyledik. İzmir’de yaşamanın mutluluğunu yaşamaya çalıştık. CHP’nin olduğu sosyal belediyeciliğin hazzını yaşamaya çalışırken Ankara, İzmir, İstanbul olarak baktığımızda en büyük haksızlığın olduğu yer İzmir. ‘Ceketimizi koysak CHP kazanır’ diyorlar, kazanamaz arkadaşlar. Bu gidiş CHP için doğru bir gidiş değil” dedi.

Halkevleri üyeleri açıklamalarının ardından topladıkları imzaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldır’a teslim etti.