Son Mühür / Yiğit Uzun - Suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında 704 yıl hapis cezası istenen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, iş ortakları tarafından tamamen dışlandı. Aktaş’ın yakın çevresinden Gürkan Dölekli ve Nurettin Cengiz, ortaklıklarını sonlandırarak hem ticari hem kişisel bağlarını kopardı.

578 sayfalık iddianamede yer alan suçlamalara rağmen uzun süre serbest dolaşan Aktaş’ın ismi, ortak olduğu şirketlerin kayıtlarından tek tek silindi.

Aktaş’ın tahliyesi için verdiği ifadeler ortaklarını rahatsız etti

Soruşturma sürecinde Aktaş’ın, serbest kalmak amacıyla bazı ortakları hakkında ifade verdiği öne sürüldü. Bu gelişme, iş çevresinde ciddi rahatsızlık yarattı. Aktaş’ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı Gürkan Dölekli, yurt dışına çıkarak tüm ticari ortaklıklarını bitirdi. Aynı şekilde Nurettin Cengiz de Aktaş’la olan iş bağlarını kopardı.

Güven Elif Otoyol A.Ş.’de yönetim değişti

Aktaş’ın tutuklanmasının ardından, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden kiralanan TEM Otoyolu üzerindeki dev akaryakıt istasyonunun bağlı olduğu Güven Elif Otoyol A.Ş.’de yönetim değişikliğine gidildi.

Şirketin yönetim kurulu başkanlığına Gürkan Dölekli getirildi. Aktaş’ın adı, şirket kayıtlarından tamamen silindi.

Perla Denizcilik de el değiştirdi

Aktaş’ın bir diğer önemli yatırımı olan Perla Denizcilik’te de benzer bir süreç yaşandı. Uluslararası akaryakıt taşımacılığı yapan ve Kıbrıs merkezli olarak faaliyet gösteren şirketin yönetimi, 3 Nisan 2025’te Dölekli’nin eline geçti.

Şirketin kurucuları arasında yer alan Baki Nugay, Gürkan Dölekli ve Nurettin Cengiz, yönetimi yeniden şekillendirdi.

Söz konusu isimlerden Gürkan Dölekli, geçmişte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le Londra’da yediği akşam yemeğiyle gündeme gelmiş, Şimşek o dönem “O sırada bakan değildim” açıklamasında bulunmuştu. Perla Denizcilik’in diğer ortağı Nurettin Cengiz ise iktidara yakın iş insanı Mehmet Cengiz’in ailesinden geliyor.

Kayyum atanmayan iki şirket

Aktaş’ın tutuklanmasının ardından 23 şirketinden 16’sına kayyum atanırken, Güven Elif Otoyol A.Ş. ve Perla Denizcilik bu listeye dahil edilmedi.

TEM Otoyolu üzerindeki Elif-Güven Petrol tesisinin, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük akaryakıt istasyonu olduğu, yanında da bir AVM inşaatının sürdüğü belirtiliyor.

Perla Denizcilik’in filosunda üç gemi bulunuyor. 2024 yılında gemilerin isimleri “Yeni Yüzyıl”, “Kıymet Ana” ve “Havva Ana” olarak değiştirildi.

Rüşvet iddiası da gündemde

Aktaş, geçmiş ifadelerinde, TEM üzerindeki istasyonun ruhsat işlemleri için Gürkan Dölekli’nin 300 bin dolar rüşvet verdiğini ileri sürmüştü. Bu iddia üzerine Dölekli gözaltına alınmış, ancak kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

Yaşanan son gelişmelerle birlikte Aktaş’ın ticari etkisi büyük oranda sona ererken, eski ortaklarının Türkiye ve Kıbrıs merkezli enerji ve denizcilik alanındaki yatırımlarını sürdürdüğü belirtiliyor.