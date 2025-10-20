Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Bakanlık, yapılan görüşmede 16 Ekim’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon konuşmasında varılan mutabakatların uygulamaya konulmasına yönelik adımların ele alındığını duyurdu.

“Somut adımlar yapıcı şekilde değerlendirildi”

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Görüşmede, iki lider arasında yapılan son temasın ardından atılabilecek somut adımlar yapıcı bir atmosferde değerlendirildi” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, görüşmenin yapıcı bir ortamda geçtiği ve her iki tarafın da mevcut diyaloğun devamından yana tutum sergilediği vurgulandı.

Ayrıntılar paylaşılmadı

Rus ve Amerikan diplomasi kaynakları, görüşmenin detaylarına ilişkin ek bir bilgi paylaşmadı. Ancak görüşmenin, iki ülke arasındaki bölgesel güvenlik, ekonomik ilişkiler ve stratejik istikrar konularını kapsadığı değerlendiriliyor.

Bakanlık açıklamasında, görüşmeye dair “daha fazla ayrıntının paylaşılmayacağı” belirtildi.