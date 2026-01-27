Belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin yönlendirildiği iddiasıyla hazırlanan iddianame kapsamında, liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik davada 200 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

200 sanık İstanbul’da yargılanacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda açılan dava, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No’lu duruşma salonunda görülecek. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma öncesinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kolluk ve cezaevi birimlerine yazı göndererek güvenlik ve organizasyon tedbirlerini bildirdi.

Belediye başkanları sanıklar arasında

İddianamede, aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile daha önce tahliye edilerek görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu çok sayıda isim yer alıyor. Soruşturma kapsamında toplam 200 kişi şüpheli, 19 kişi ise mağdur sıfatıyla dosyada bulunuyor.

Duruşma salonu için özel tedbirler

Mahkeme, duruşma salonuna girişlerin kart sistemiyle yapılmasına karar verdi. Sanıklar, avukatlar, tanıklar, izleyiciler ve basın mensupları için ayrı giriş kartları hazırlanacak. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müdafiilerinin salona öncelikli olarak alınması, tanıkların ise ifadeleri alınmadan önce salon dışında bekletilmesi kararlaştırıldı.

Basın mensuplarına sınırlı kontenjan

Yer darlığı nedeniyle avukatlara ayrılan bölümün izleyiciye yakın olan kısmının bir bölümü basın mensuplarına tahsis edildi. Buna göre, 20 ulusal ve 5 yabancı basın mensubu duruşma salonuna alınacak. Güvenlik değerlendirmesi sonrasında yabancı basın için sınırlı sayıda girişe izin verilecek. Salona alınamayan basın kuruluşları ise duruşmanın canlı yansıtıldığı ekranların bulunduğu alanda süreci takip edebilecek.

Sağlık ve güvenlik önlemleri

Mahkeme yazısında, duruşma sırasında sanıkların olası sağlık sorunlarına karşı doktor ve sağlık personelinin hazır bulundurulması istendi. Jandarma ve emniyet birimlerinden de belirtilen kurallar çerçevesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması talep edildi.

578 sayfalık iddianame

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede; Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt belediyeleri ile İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İETT Genel Müdürlüğü “suçtan zarar gören” olarak yer aldı. Aziz İhsan Aktaş’ın yanı sıra çok sayıda belediye başkanı ve belediye yöneticisi dosyada şüpheli olarak gösterildi.

Etkin pişmanlıkla tahliye edilmişti

Soruşturma kapsamında tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs 2025 tarihlerinde ek ifade verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı gerekçesiyle 4 Haziran 2025’te “konutu terk etmeme” şartıyla adli kontrolle tahliye edildi.

Yüzlerce yıla varan hapis talepleri

İddianamede, Aziz İhsan Aktaş hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, çok sayıda “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet verme”, “resmi ve özel belgede sahtecilik”, “dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası istendi.

Rıza Akpolat için 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer belediye başkanları hakkında da “rüşvet alma” ve “ihaleye fesat karıştırma” başta olmak üzere çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.