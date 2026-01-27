ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile daha önce varılan ticaret anlaşmasının hayata geçirilmediğini öne sürerek, bazı ürünlerde uygulanan karşılıklı gümrük vergilerinin artırıldığını açıkladı. Trump, yeni kararla birlikte otomobil, kereste, ilaç ve diğer ürünlerde vergi oranlarının yüzde 15’ten yüzde 25’e yükseltildiğini duyurdu.

“Ticaret anlaşmaları ABD için hayati önemde”

Trump, açıklamasını kendisine ait olan Truth Social hesabı üzerinden yaptı. ABD’nin ticaret anlaşmalarına büyük önem verdiğini vurgulayan Trump, anlaşmalarda mutabık kalınan şartlar doğrultusunda ABD’nin gümrük vergilerini hızlı şekilde düşürdüğünü belirtti.

Trump, ticari ortaklardan da aynı adımları beklediklerini ifade ederek, bu konuda karşılıklılık ilkesine dikkat çekti.

Güney Kore Meclisi’ne onay eleştirisi

Trump, Güney Kore’nin anlaşma kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunarak, sürecin tıkanmasından ülke parlamentosunu sorumlu tuttu.

ABD Başkanı, Lee Jae Myung ile 30 Temmuz 2025 tarihinde önemli bir ticaret anlaşmasına vardıklarını hatırlattı. Trump, 29 Ekim 2025’te Güney Kore’yi ziyaret ettiği sırada anlaşma şartlarının yeniden teyit edildiğini belirterek, buna rağmen anlaşmanın neden onaylanmadığını sorguladı.

Gümrük vergileri yüzde 25’e yükseltildi

Anlaşmanın hâlâ yürürlüğe girmemesine tepki gösteren Trump, Kore Meclisi’nin yetki alanında olmasına rağmen sürecin tamamlanmadığını ifade etti. Bu gerekçeyle ABD’nin otomobil, kereste, ilaç ve diğer bazı ürünlere uyguladığı karşılıklı gümrük vergilerinin yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkarıldığını açıkladı.

Trump daha önce yüzde 15’lik oranı duyurmuştu

Trump, 31 Temmuz’da yaptığı önceki bir açıklamada, Güney Kore ile “tam ve kapsamlı” bir ticaret anlaşmasına varıldığını kamuoyuna duyurmuştu. Söz konusu açıklamada, Güney Kore’ye uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 15 olarak belirlendiğini ifade etmişti.