Son Mühür/ Beste Temel- Azerbaycan Türkleri Dost Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsa Ambarcı'nın kızı Aybeniz ile veteriner hekim Oğuzhan, aile ve yakın dostlarının katıldığı özel bir törenle evliliğe ilk adımı attılar. Siyaset, sivil toplum ve sanat dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği bu özel nişan merasiminde, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay genç çiftin yüzüklerini takarak mutluluklarına şahitlik etti.

Sınırlı katılımla yeni bir hayata yelken açtılar

Aybeniz ve Oğuzhan çifti, yeni bir yuva kurma yolundaki ilk kutsal adım olan isteme ve nişan törenini sınırlı sayıda davetlinin katıldığı sıcak bir ortamda gerçekleştirdi. Tören, iki ailenin ve gençlerin hayatlarında önemli bir dönüm noktası olurken, aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki güçlü bağların da bir yansıması oldu.

Genç çiftin nişan yüzüklerini, İzmir siyasetinin önde gelen isimlerinden Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay taktı. Kınay'ın yüzükleri takarken yaptığı iyi dilekler, törene katılanlar tarafından büyük alkış aldı.

Siyaset ve STK dünyasından yoğun ilgi

İsa Ambarcı'nın siyaset ve sivil toplum alanındaki saygın konumu sayesinde, nişan merasimine birçok önemli isim katılım gösterdi. Törende genç çifti yalnız bırakmayan davetliler arasında, İzmir'in geçmiş dönem başkanlarından İzmir'in tanınmış siyasetçisi Naşit Birgüvi ve eşi de yer aldı.

Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de törende hazır bulundu:

Bayındır Türkmen Yörük Derneği Başkanı Hasan Güzelsu

Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Başkanı Cevahir Damar

Gazeteci Nigar Ögeday ve Azerbaycan ile Türkiye'nin kültürel köprülerinden biri olarak tanınan tiyatro şairi ve oyuncu Roza İbadova Kocamaz da genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Aile bireyleri, dostlar ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi de törende yerlerini alarak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

İsa Ambarcı'dan teşekkür mesajı

Kızının mürüvvetine şahit olmanın mutluluğunu yaşayan Federasyon Genel Başkanı İsa Ambarcı, kendilerini bu özel günde onurlandıran tüm konuklara yürekten teşekkürlerini iletti.

Ambarcı, özellikle yüzükleri takan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'a, "İzmir'in efsane Başkanı Naşit Birgüvi'ye, Nejat Birgüvi ve kıymetli eşine, Bayındır Türkmen Yörük Derneği Başkanı Hasan Güzelsu'ya, Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Başkanı Cevahir Damar'a, kardeşim Gazeteci Nigar Ögeday'a ve değerli sanatçı Roza İbadova Kocamaz'a" ve tüm aile dostlarına minnettar olduğunu belirterek, "Varlığınız daim olsun" temennisinde bulundu.