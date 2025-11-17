Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde 2026 seçim süreci yaklaşırken hareketlilik artıyor. Birliğe bağlı birçok odada adaylık hazırlıkları hızlanırken, bu seçim döneminde pek çok odada çift adaylı yarışların yaşanacağı kulislerde konuşuluyor.

“İyi niyetli çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Seçim yaklaşırken olağan oda ziyaretlerini sıklaştıran ve aday olacağı kulislerde konuşulan Yalçın Ata, İzmir İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası ile İzmir Elbiseciler ve Benzerleri Esnaf Odası’nı ziyaret ederek, “Güçlü oda güçlü birlik sloganıyla işe başladık ve kısa sürede yapılamaz denilen pek çok projeyi hayata geçirdik. Kararlılığımızla, teşkilattan aldığımız destek ve enerji ile olmaz denilen işleri başardık. Bundan sonra da odalarımızı güçlendirmenin, başkanlarımızın katkılarıyla en iyiyi en doğruyu yakalamanın arzusu içinde, iyi niyetli çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Lokantacılar Odası'nda iki adaylı seçim kapıda

Öte yandan, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası’nda mevcut başkan Doğan Kılıç’ın tekrardan aday olacağı öğrenilirken, Kılıç’ın karşısına eski başkan Aykut Yenice’nin aday olarak çıkabileceği ve birçok odada eski başkanların adaylık niyeti içerisinde olup gelecek aylarda sahaya inebilecekleri öğrenildi.

Ata'nın karşısına sürpriz aday çıkabilir

Ayrıca, esnaf camiasında, geçmiş yıllarda CHP’den milletvekili adayı olmak için görevinden ayrılan İESOB’un eski başkanı Zekeriya Mutlu’nun yeniden adaylık hazırlığında olduğu iddia edilirken, Ata’nın tek aday olarak seçimlere katılabileceğinin esnaf kulislerinde konuşulduğu öne sürüldü.