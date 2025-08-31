Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla temin edilen 120 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Polis ekiplerinden kaçakçılığa operasyon
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçe genelinde kaçak ürünlere yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 120 litre etil alkol ele geçirildi.
2 kişi gözaltına alındı
Operasyonlarda K.B.Ö. ve S.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.