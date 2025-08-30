Son Mühür - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde düzenlenen “Ayvalık Fidanlarına Destek Günü” etkinliğinde eğitime gönül veren Ayvalıklılarla buluştu. Ayvalık Eğitime Destek Derneği yararına gerçekleştirilen organizasyonda, ilçedeki çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla burs desteği sağlandı.

Kaynaklar gençlerin geleceğine ışık olacak

Katılımcıların gönülden destekleriyle bir araya gelen kaynakların, Ayvalık’ın “genç fidanlarının” eğitim yolculuğuna ışık olacağı belirtildi.

“Çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Başkan Mesut Ergin, “Her bir katkı, Ayvalık’ın fidanlarının daha güçlü, daha umutlu yarınlara hazırlanmasına vesile olacak. Eğitime Destek Derneği’mizin özverili çalışmaları ve halkımızın desteğiyle çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde emeği geçen, katkı sunan ve yüreğiyle yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.