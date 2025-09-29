Son Mühür - Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2025 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, Sarımsaklı Plajı’nda gerçekleşti. Erkeklerde Türkiye, kadınlarda ise Macaristan şampiyonluğa ulaştı.

Sarımsaklı’da dünya heyecanı

Ayvalık Sarımsaklı Plajı, 30 ülkeden 56 takımın mücadele ettiği plaj voleybolu dünya turunun merkezi oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuva, 25-28 Eylül tarihleri arasında oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Erkeklerde tarihi zafer

Final müsabakalarının ardından kadınlarda Macaristan, erkeklerde ise Türkiye şampiyon oldu. Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, bu zaferle birlikte Beach Pro Tour tarihindeki en büyük başarısını elde ederek ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Başkan Ergin’den teşekkür

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “2025 VW Beach Pro Tour Futures turnuvasında şampiyon olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Bu önemli turnuvanın Sarımsaklı’da gerçekleşmesinde emeği geçen Türkiye Voleybol Federasyonu’na, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.