30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yılı, Bağcılar Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğinde, ETİ Maden İşletmeleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle Balıkesir’de gerçekleştirilen 4’üncü Engelsiz Zafer Dalışı ile kutlandı. Etkinlik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik ve Balıkçılık Müzesi’nde düzenlendi.

Su yüzüne bayrakla çıktılar

Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü’nün engelli öğrencileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın harbi dalgıçları ve akademisyenlerden oluşan ekip, dalgıç kıyafetlerini giyerek 10 metre derinliğe tüplü dalış yaptı. Su yüzüne çıkan dalgıçlar, Türk bayrağı açarak izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinliğin sonunda dalış yapanlara günün anısına sertifikaları verildi.

Protokol ve aileler de katıldı

Dalış etkinliğine; Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Mutlu Kaya, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Erdal, ETİ Maden İşletmeleri Müdürü Selçuk Ünsal, Erdek Liman Başkanı Onur Şimşek, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Celil Aydın ve engelli aileleri katıldı.

“Coşkuyu ve gururu bir arada yaşadık”

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Erdal, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın her aşamasının millet için büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, “Bağcılar Belediye Başkanımız Yasin Yıldız’ın öncülüğünde, paydaşlarımızın desteğiyle Engelsiz Dalış Kampımızın 4’üncüsünü 23-30 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdik. Coşkuyu ve gururu bir arada yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.