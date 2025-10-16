CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu devam ederken, anket sonuçları da şaşırtmaya devam ediyor. Bir anket çalışmasına da Optimar Araştırma imza attı. Optimar Araştırma'nın yapmış olduğu son genel seçim anketinin sonuçları dikkat çekti.

AK Parti birinci parti!

Optimar Araştırma'nın 2000 katılımcıyla gerçekleştirmiş olduğu Eylül ayı genel seçim anketinin sonuçları dikkat çekti. Anket sonuçlarına göre; AK Parti birinci parti olurken, CHP ise ikinci parti oldu. AK Parti'nin yüzde 35'lik oranı göze çarparken, CHP İse yüzde 29.6'da kaldı.

Diğer partilerde durum ne?

AK Parti ve CHP'yi sırasıyla; DEM Parti, MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi takip etti. İşte, tüm partilerin anket sonuçlarına göre almış oldukları oranlar:

- AK Parti (Yüzde 35.0)

- CHP (Yüzde 29.6)

- DEM Parti (Yüzde 9.3)

- MHP (Yüzde 8.7)

- İYİ Parti (Yüzde 6.0)

- Zafer Partisi (Yüzde 2.5)