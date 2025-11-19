Küçükçekmece’de 11 Temmuz’da işlenen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan Tokyaz dosyasında ilk duruşma 29 Aralık’ta görülecek. Koç’un da aralarında bulunduğu 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde zanlı Cemil Koç hakkında:

Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme (ağırlaştırılmış müebbet),

Cebir, tehdit veya hile ile hürriyetten yoksun kılma,

Şantaj suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu diğer 7 sanık için “öldürmeye yardım” suçundan 15–20 yıl,

Oğuz Kal için ise “öldürmeye iştirak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ek olarak 3–12 yıl hapis istendi.

İddianamede yer alan taraflar

İddianamede:

Ayşe Tokyaz: Maktul

Esra Tokyaz: Müşteki

Cemil Koç ve diğer 8 kişi: Şüpheli olarak kaydedildi.

Esra Tokyaz’ın kardeşini bulma çabası 3 gün sürdü

İddianameye göre Esra Tokyaz, olay günü Halkalı Polis Merkezi’ne giderek ifade verdi. Görüntülü konuşma sırasında Ayşe Tokyaz’ın yüzünde morluklar ve kan izleri olduğunu, kendisine Cemil Koç’un darbettiğini söylediğini aktardı.

Ayşe’nin paylaştığı adrese giden Esra Tokyaz, kapıyı açan Koç’tan kardeşinin orada olmadığını duydu. Esra Tokyaz üç gün boyunca Ayşe’yi aradı, ulaşamayınca polis merkezine başvurdu.

Cemil Koç’un sabıka kaydında 8 suç bulunuyor

Koç’un polislikten ihraç edildiği ve geçmişinde:

1 şüpheli ölüm,

3 kasten yaralama,

1 tehdit olmak üzere toplam 8 adli kaydı bulunduğu iddianamede belirtildi.

Ayşe Tokyaz’ın zaman zaman Koç’un evinde kaldığı, 7 Temmuz’da burada darbedildiğini kardeşine söylediği, olaydan bir gün önce Koç’un “yüzükleri alacağım” diyerek Esra’yı eve çağırdığı aktarıldı.

Yüzük bahanesiyle eve çağırdığı iddia edildi

10 Temmuz gecesi Koç’un, Ayşe’ye hediye ettiğini söylediği 7–8 adet yüzüğü istediği, yüzükleri almak için tanıdığı Cemal Arslan’ı gönderdiği kaydedildi.

Esra Tokyaz yüzükleri teslim ettikten sonra kardeşini sordu ancak Koç “evden ayrıldı” dedi. Kapıda Ayşe’ye ait ayakkabıları gören Esra, endişelenerek polise giderek başvurdu.

Cesedin bavulla taşındığı görüntüler dosyaya girdi

Polis arama yaptı ancak evde kimse bulunamadı. Güvenlik kamerası kayıtlarında:

Koç ve Oğuz Kal’ın 01.42’de daireye girdiği,

01.45’te içinde Tokyaz’ın cesedi bulunan valizi taşıdığı,

Valizi araç bagajına koyarak ayrıldıkları tespit edildi.

Sanıkların eve temizlik personeli çağırarak kan izlerini temizlettikleri, Mustafa E.A.’nın da suça yardım ettiği belirtildi.

Valizi 3 şüphelinin taşıdığı belirlendi

12 Temmuz’da Eyüpsultan’da park halindeki araçtan:

Barış Can A.,

Yusuf Ziya S.,

Erhan G. tarafından valizin alınarak başka bir araca taşındığı kaydedildi .Araçta yapılan incelemede iki adet kanlı mont, poşetler, sim kartlıklar ve bagaj paspasında kan tespit edildi.

ATK raporunda uyuşturucu ve darp bulguları yer aldı

Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporunda:

Tokyaz’ın vücudunda çeşitli uyuşturucu maddeleri,

Safra ve idrarında uyarıcı madde kalıntıları,

Giysisinde kan lekesi,

Kafatası ve alt dudağında darp izleri tespit edildi.

Ölümün, künt kafa travmasına bağlı nazal kemik kırığı ve beyin kanaması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Sanıklar için istenen cezalar

İddianamede:

Cemil Koç; Ağırlaştırılmış müebbet , 4–15 yıl hapis

7 sanık, 15–20 yıl hapis (yardım)

Oğuz Kal; Ağırlaştırılmış müebbet , 3–12 yıl hapis talep edildi.