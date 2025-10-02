TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu FK, son olarak kendi sahasında Söke 1970'e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından saha içi sonuçlardan daha ağır bir gündemle karşı karşıya kaldı. Kulübün teknik patronu Engin Dursun, müsabaka sırasında sergilediği tutumlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Dursun'un sevk nedeni; hakemlere yönelik hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketlerde bulunması oldu. Bu disiplin süreci, tecrübeli teknik adamın yeni bir karara kadar tedbirli olarak görevinden uzak kalması anlamına geliyor. Bu durum, İzmir Çoruhlu FK'nın bu hafta deplasmanda Tire 2021 FK ile oynayacağı kritik karşılaşmada teknik direktör Dursun'un kulübedeki yerini alamayacağı anlamına geliyor.

Futbolcular da disiplin sürecine dahil oldu

Teknik direktör Engin Dursun'un yanı sıra, İzmir Çoruhlu FK'nın iki önemli oyuncusu da aynı karşılaşmadaki davranışları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Takımın futbolcularından Mehmet Salih Demircan ve Vefa Gültek, haklarında açılan disiplin soruşturmasıyla PFDK'nın vereceği kararı bekleyen isimler arasına katıldı. Bu üç önemli ismin aynı anda disiplin kuruluna sevk edilmesi, kulübün Söke 1970 karşılaşmasında büyük bir gerilim yaşadığını ve saha içi kontrolü sağlamakta zorlandığını gözler önüne seriyor. Öte yandan, rakip takım Söke 1970'te forma giyen futbolcu Berkay Akgül de yine aynı maçtaki fiilleri nedeniyle PFDK'ya sevk edilen tek isim oldu.

Kritik deplasmanda takım yalnız kalacak

İzmir Çoruhlu FK yönetimi, hem teknik direktörlerinin hem de iki oyuncunun disiplin süreciyle uğraşmak zorunda kalırken, önlerindeki Tire 2021 FK deplasmanı büyük önem taşıyor. Teknik heyetin en yetkili isminin kulübede olmaması, takımın taktiksel motivasyonu ve anlık müdahale gücünü olumsuz etkileyecektir. Kulüp, PFDK'dan çıkacak kararları yakından takip ederken, bu sevklerin ligdeki puan kayıplarının ardından takım moralini daha da aşağı çekmesinden endişe ediyor. Önümüzdeki günlerde toplanacak olan PFDK'nın, Engin Dursun ve futbolcular hakkındaki kararlarıyla ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor. Bu kararlar, İzmir ekibinin kalan lig maratonundaki rotasını belirlemede kilit rol oynayacak.