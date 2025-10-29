Son Mühür- Türkiye magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, ilişkileri kadar ayrılıklarıyla da gündemden düşmüyor.

Sosyal medya paylaşımları ve davetlerdeki görüntüleriyle sık sık konuşulan ikili, Ağustos 2025’te yollarını ayırmıştı. Üç yıllık birlikteliğin aniden sona ermesi, magazin kulislerinde büyük yankı uyandırmıştı.

Evlilik beklenirken ayrılık geldi

İlişkilerinin evlilikle taçlanması beklenirken yaşanan ayrılığın nedeni uzun süre gizemini korumuştu. Ayrılık sonrası taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken, iddialar Sabancı ailesine kadar uzanmıştı.

Özellikle Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın adının da söylentilere karışması magazin basınında geniş yankı bulmuştu.

Sosyal medyada sessizlik bozuldu

Ayrılık sonrası Hande Erçel, Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını silmişti.

Sessizliğini koruyan oyuncu, uzun süre gündemden uzak kalmayı tercih etmişti. Ancak geçtiğimiz gece yaptığı bir paylaşım, bu sessizliği bozdu.

“Beni özledin mi?” paylaşımı olay oldu

Blogyağmuru adlı sayfanın iddiasına göre; Erçel Instagram hikayesinde “Miyy'i özlüyor musun?” notuyla bir paylaşım yaptı.

Oyuncu, hikayesinde paylaştığı gönderiyi ise kısa süre sonra silindi. Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımın eski sevgilisi Hakan Sabancı’ya bir gönderme olduğunu öne sürdü.