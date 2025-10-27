Kayseri’de manavlık yaparak geçimini sağlayan Süleyman Mısırlı’nın (46) yaklaşık dört ay önce 235 bin Türk Lirası ödeyerek satın aldığı otomobil, satış aşamasında yapılan ekspertiz incelemesiyle dehşet verici bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Aracın, iki farklı kaza yapmış otomobilin parçalarının birleştirilmesiyle (kesme/kaynak işlemiyle) oluşturulduğu tespit edildi. Dolandırıldığını anlayan Mısırlı, aracı aldığı kişi hakkında yasal süreç başlatarak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu ve dava açtı. Mısırlı, yaşadığı mağduriyet sonrası, "Güvenmek güzel ama bazı insanlar bu güveni suiistimal ediyor. Benim gibi mağdur olmamak için araç alırken mutlaka ekspertiz yaptırılmalı," diyerek vatandaşları uyardı.

İkinci el araçta ortaya çıkan korkunç gerçek

27 Haziran’da, oturduğu mahalledeki bir kişiden 235 bin TL karşılığında otomobili alan Süleyman Mısırlı, aracı bir süre sorunsuz kullandı. Ancak, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle otomobilini satma kararı aldı. Satış işlemleri sırasında potansiyel alıcıların isteği üzerine ekspertiz incelemesi yapılmasıyla, Mısırlı hayatının şokunu yaşadı. Uzman incelemesinde, otomobilin şasi ve gövde bölümlerinin iki ayrı hurda aracın sağlam kısımlarından usta işçilikle birleştirildiği belirlendi. Bu durumun resmi olarak "eklenmiş ve birleştirilmiş" ibaresiyle rapora girmesi üzerine, Mısırlı aracını satamaz hale geldi.

Satıcının savunması ve Mısırlı'nın mücadelesi

Aldığı kişinin iyi niyetine güvendiği için aracı alırken detaylı bir ekspertiz yaptırmadığını belirten Mısırlı, yalnızca motor aksamının iyi olmasına odaklandığını ifade etti. Otomobilin eski bir ticari taksi çıkması olmasının da kendisini fazla inceleme yapmaktan alıkoyduğunu aktardı. Durumu öğrenir öğrenmez aracı aldığı kişiyi arayan Mısırlı, "Haberim yok" cevabıyla karşılaştı. Satıcıların Adana’da kaporta işiyle uğraştıklarını ve aracın boyasını kendilerinin yaptığını bildiğini belirten Mısırlı, boya işlemi sırasında sökülen koltuklar sayesinde birleştirme işleminin kesinlikle fark edilmiş olması gerektiğini, dolayısıyla kendisine yalan söylendiğini iddia etti. Mağduriyetinin giderilmesi ya da aracın iadesi karşılığında parasının geri verilmesi talepleri satıcı tarafından "para yok" denilerek reddedilince, Mısırlı yasal yollara başvurma kararı aldı ve süreci başlattı.

Tüketiciler Birliği'nden hem övgü hem lanet

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaşanan olayı "hem eleştirecek hem de övecek" karmaşık bir durum olarak nitelendirdi. Şahin, iki farklı pert olmuş aracın sağlam kısımlarının profesyonel bir işçilikle birleştirilerek tek bir otomobil haline getirilmesini "ustalık olarak müthiş" olarak değerlendirirken, bu durumu alıcıdan gizleyerek menfaat elde etmeye çalışmayı ise "sahtekarlık" ve "lanetlenecek bir durum" olarak kınadı. Şahin, hukuki sürecin sonunda Mısırlı'nın ödediği bedelin iadesini alacağını ancak asıl önemli olanın bu tür dolandırıcılıkları yapanların tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini belirtti. Tüketicilere, ikinci el araçlarda olduğu gibi sıfır araçlarda dahi ekspertiz yaptırmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Şahin, aksi takdirde benzer büyük mağduriyetlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.