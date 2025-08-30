Son Mühür- Uzun yıllardır “örnek çift” olarak anılan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, son haftalarda magazin gündeminde ayrılık iddialarıyla yer aldı.

İddiaya göre çiftin evlerinde tartışmalar yaşandığı, yaz tatili süresince de gerginliklerin devam ettiği öne sürülmüştü.

“Her şey yolunda”

Çıkan söylentilere kayıtsız kalmayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerinde herhangi bir problem olmadığını gösterdi.

Evcen ve Özçivit zaman zaman birlikte verdikleri pozlarla, “Her şey yolunda” mesajı verdi. Çift, iddiaların ardından dün oğulları Karan’ın ilkokul kaydı için birlikte görüntülendi.

Karan ilkokula başladı

Geçtiğimiz yıl anaokuluna başlayan Karan, bu yıl ilkokul sıralarına adım attı. Kayıt sürecinde oğullarına eşlik eden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, ailece verdikleri pozlarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Evcen, oğluyla paylaştığı kareye “Yolun hep açık olsun oğlum. Seni çok seviyoruz” notunu düşerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

Okul ücreti dikkat çekti

Karan’ın eğitimine dair bir başka detay ise okul ücreti oldu. Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; ünlü çift, oğullarını İstanbul Çamlıca’daki özel bir koleje yazdırdı. Okulun yıllık ücreti ise 1 milyon 250 bin TL olarak açıklandı.