Son Mühür- Ünlü oyuncu Gizem Karaca, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan Karaca, geçtiğimiz aylarda kızı Leyla Yaz’ın dünyaya gelmesiyle mutluluklarını taçlandırdı.

Hamilelik haberini sosyal medyada duyurdu

Karaca, hamilelik müjdesini ilk kez sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşmıştı. İlerleyen aylarda bebeğinin cinsiyetini de yine takipçilerine duyuran oyuncu, kız bebek beklediğini açıklayarak büyük sevinç yaratmıştı.

Doğum sonrası kilolarını hızla verdi

32 yaşındaki oyuncu, doğum sürecini de şeffaf bir şekilde sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürdü.

Bebeğini dünyaya getirdikten yalnızca üç hafta sonra 13 kilo verdiğini açıklayan Karaca, şu ifadeleri kullandı: “Emzirmek dışında hiçbir şey yapmadım. Spor bile yapmadım henüz. Ama artık kilo sabitlendi, bu yüzden yürüyüşlere başlamak istiyorum.”

“O büyüsün ben küçüleyim”

Karaca, doğumdan sonraki ikinci ayında yaptığı bir paylaşımda ise şu sözlerle dikkat çekmişti: “Kızlar, doğumdan sonra kilolar gerçekten hızlı gidiyormuş. 2. aydan bildiriyorum: 13 kilo kendiliğinden gitti, geriye 10 kilo kaldı. O büyüsün, ben küçüleyim.”

Kızı Leyla Yaz’ın son halini paylaştı

Ünlü oyuncu, son olarak kızı Leyla Yaz’ın neredeyse iki aylık yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, Karaca’nın takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.