Niğde’nin Karaatlı beldesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen elim bir olayda, aynı aileden toplam 11 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Aile bireylerinin, akşam yemeği için doğadan topladıkları ve ıspanak sandıkları 'güzelavrat otu' (Atropa belladonna) adlı yüksek derecede zehirli bitkiyi tüketmeleri sonucu rahatsızlandıkları belirlendi.

11 kişi hastanede, bir kişinin durumu ağır

Akşam yemeğinin ardından mide bulantısı şikayetleri yaşayan ve bazıları fenalaşan aile üyeleri, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hızla harekete geçen sağlık ekipleri, aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu 11 kişiyi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti. Hastaneden alınan bilgilere göre, aile üyelerinden M.Ö.'nün hayati tehlikesi devam ediyor. B.N.Ö., R.Ö. ve Ş.A.Ö.'nün tedavileri sürerken, diğer aile fertleri uygulanan tedaviler sonrası taburcu edildi.

Doğal bitki tüketiminde bilinçsizliğin bedeli

Yaşanan zehirlenme vakasının, doğadan toplanan ve zehirli olduğu bilinmeyen bitkilerin gıda olarak tüketilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Ailenin, ıspanakla görsel benzerliği nedeniyle 'güzelavrat otu'nu yemeklerine karıştırdığı anlaşıldı. Bu üzücü hadise, doğal ortamdan bitki toplarken dikkatli olunması ve zehirli türlerin ayrımının hayati önemi bir kez daha ortaya koydu. Olayla ilgili olarak resmi makamlarca detaylı bir soruşturma başlatıldı.