Son Mühür / Yiğit Uzun- Anayasa Mahkemesi, 28 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarında 13 siyasi partinin 2021 ve 2022 yıllarına ait kesin hesaplarını inceledi. Yapılan denetimlerde hiçbir partide usulsüzlük tespit edilmedi, tüm mali tablolar 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun bulundu. Kararlar oybirliğiyle alındı.

Denetim kapsamı: 13 parti, 2 yıl

Yüksek Mahkeme’nin mali denetimine 2021 ve 2022 hesap dönemlerine ait şu partiler girdi:

Memleket Partisi, Emek Partisi, Doğru Parti, Sol Parti, Millet Partisi, Merkez Parti, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Kadın Partisi, Ebedî Nizam Partisi, Çoğulu Demokrasi Partisi, Vatan ve Hürriyet Partisi ile Yüce Diriliş Partisi.

Denetimler, Anayasa Mahkemesi’nin 07 Mayıs 2025 tarihli oturumunda sonuçlandı. Kararlar, 28 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’nin Yargı Bölümü’nde yayımlandı.

Hiçbir usulsüzlük bulunmadı

Tüm dosyalar, Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan mali inceleme raporları üzerinden değerlendirildi.

Mahkeme, defterler, makbuzlar, dekontlar ve gider belgeleri üzerinde yaptığı incelemede hiçbir partinin hesaplarında yasa dışı harcama veya gelir kalemi tespit etmedi. Her bir parti için “Gelir ve gider rakamlarının denk olduğu, hesapların doğru ve 2820 sayılı Kanun’a uygun bulunduğu” ifadesiyle oybirliğiyle karar verildi.

Partilerin gelir kaynağı bağış ve aidatlar

İncelenen tüm partilerde gelirlerin büyük bölümünü bağışlar ve üye aidatları oluşturdu.

Bazı küçük partilerde bu oran yüzde 90’ın üzerine çıktı.

Giderlerde ise kira, temsil ve ağırlama, temizlik, ısınma, kırtasiye, haberleşme, sigorta, noter ve vergi kalemleri öne çıktı.

En yüksek bütçe Memleket Partisi’nde

2022 yılı hesapları içinde en yüksek bütçeye sahip parti Memleket Partisi oldu. Partinin 2022 yılı toplam geliri 6 milyon 202 bin TL, gideri ise 6 milyon 330 bin TL olarak kaydedildi. İkinci sırada Doğru Parti (1,7 milyon TL) ve Emek Partisi (1,4 milyon TL) yer aldı. En düşük bütçeler ise Ebedî Nizam Partisi (58 bin TL), Kadın Partisi (33 bin TL) ve Toplumcu Kurtuluş Partisi (57 bin TL) oldu.

Taşınmaz edinimi yok

Anayasa Mahkemesi kararlarında dikkat çeken ortak bir ifade yer aldı:

Hiçbir siyasi parti, incelenen dönemlerde taşınır, taşınmaz veya menkul kıymet edinimi yapmadı.

Mahkeme, partilerin mal varlığı beyanlarını da uygun buldu.

Karar oybirliğiyle alındı

Tüm kararlar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya başkanlığında;

Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Basri Bağcı ile üyeler Engin Yıldırım, Rıdvan Gülce, Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu, Selahaddin Menteş, İrfan Fidan, Kenan Yaşar, Muhterem İnce, Yılmaz Akçil, Ömer Çınar ve Metin Kıratlı’nın oybirliğiyle kabul edildi.