Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte bot ve çizmeler yeniden kullanılmaya başlanıyor. Ancak uzmanlara göre aylarca dolapta kapalı kalan kışlık ayakkabılar, doğrudan giyildiğinde hem ayak sağlığını hem de günlük yaşam konforunu olumsuz etkileyebiliyor. Kontrol edilmeyen ayakkabılar, fark edilmesi zor ama ciddi sonuçlar doğurabilecek riskler taşıyor.

Uzun süre bekleyen ayakkabılar düşündüğü kadar temiz olmayabilir

Uzmanlar, uzun süre giyilmeyen kışlık ayakkabıların nem, küf ve bakteri oluşumu için uygun bir ortam oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle deri ve içi yünlü modellerde gözle görülmeyen mikroorganizmalar gelişebiliyor. Bu durum, ayakta mantar ve çeşitli cilt enfeksiyonlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle dolaptan çıkarılan ayakkabıların giyilmeden önce mutlaka havalandırılması öneriliyor.

Tabanı sertleşen ayakkabılar denge sorununa yol açabiliyor

Ayakkabının tabanı, kullanılmadığı süre boyunca elastikiyetini kaybedebiliyor. Kauçuk ve poliüretan tabanlarda sertleşme ve çatlama riski oluşabiliyor. Uzmanlara göre bu durum, yürürken denge kaybı yaşanmasına ve kayma riskinin artmasına neden olabiliyor. Kontrol edilmeden giyilen ayakkabılar düşmelere ve bilek burkulmalarına yol açabiliyor.

İç taban ve dikişler ayak sağlığını doğrudan etkiliyor

Ayakkabının iç tabanı zamanla çökmüş, sertleşmiş ya da yerinden oynamış olabiliyor. Bu durum, ayakta ağrıya, nasır oluşumuna ve topuk dikeni gibi sorunlara zemin hazırlayabiliyor. Ayrıca iç dikişlerde meydana gelen sertleşme veya açılmalar, sürtünmeye bağlı yaralanmalara neden olabiliyor.

Koku, bakteri ve mantarın habercisi olabiliyor

Dolapta bekleyen ayakkabılarda oluşan yoğun koku, genellikle bakteri ve mantar varlığını işaret ediyor. Uzmanlar, bu tür ayakkabıların doğrudan giyilmemesi gerektiğini vurguluyor. Dezenfekte edilmeden kullanılan kokulu ayakkabıların enfeksiyon riskini ciddi şekilde artırdığı belirtiliyor.

Fermuar ve bağcıklar güvenliği etkiliyor

Kışlık botlarda en sık karşılaşılan sorunlar arasında fermuar ve bağcık arızaları yer alıyor. Sertleşmiş fermuarlar yürüyüş sırasında açılabiliyor, kopan bağcıklar ise düşme riskini artırabiliyor. Bu nedenle ayakkabıyı giymeden önce tüm mekanik parçaların çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilmesi gerekiyor.

Yanlış ayakkabı seçimi soğuk havada sorun yaratıyor

Uzmanlara göre kış aylarında ayağı yeterince sıcak tutmayan ya da ayağı sıkan ayakkabılar, kan dolaşımını olumsuz etkileyebiliyor. Bu durum, özellikle uzun süre dışarıda kalan kişilerde uyuşma ve ağrıya neden olabiliyor. Ayakkabının ayağı ne sıkması ne de bol gelmesi gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanların önerdiği temel kontroller

Uzmanlara göre kışlık ayakkabılar giyilmeden önce şu adımlar mutlaka uygulanmalı:

Ayakkabı birkaç saat havalandırılmalı, tabanın esnekliği ve sağlamlığı kontrol edilmeli, iç taban ve dikişler elle yoklanmalı, koku varsa dezenfekte edilmeli, fermuar ve bağcıklar mutlaka denenmeli.

Küçük ihmal büyük sorunlara yol açabiliyor

Uzmanlar, aylarca dolapta bekleyen kışlık ayakkabıların basit kontroller yapılmadan giyilmesinin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Yapılacak birkaç dakikalık kontrolün hem ayak sağlığını koruduğu hem de ayakkabıların kullanım ömrünü uzattığı ifade ediliyor.