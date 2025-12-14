Kamuoyu tarafından daha çok Muazzez Ersoy'un oğlu olarak tanınan Ender Diril, annesinin genç yaşta yaptığı ilk evliliğinden dünyaya geldi. Özellikle gıda sektöründeki işletmecilik deneyimleri ve annesiyle birlikte katıldığı bazı davetler dışında özel hayatını gizli tutmayı başardı.

Ender Diril Kimdir?

Ender Diril, Muazzez Ersoy'un (gerçek adıyla Hatice Yıldız Levent) 1974 yılında yaptığı ilk evliliğinden olan tek çocuğudur. Annesi Muazzez Ersoy, henüz 16 yaşındayken ve şöhret basamaklarını tırmanmadan önce bu evliliği gerçekleştirdi. Diril, İstanbul'da dünyaya geldi ve çocukluğu annesinin müzik kariyerini inşa ettiği döneme denk düştü.

Annesinin yoğun sanat yaşamına rağmen onunla yakın bir ilişki sürdüren Diril, eğitim hayatını tamamladıktan sonra iş dünyasına yöneldi. Annesinin şöhreti nedeniyle magazin basınının ilgisini çekse de, o daha çok geri planda kalmayı ve kendi işleriyle ilgilenmeyi seçti.

Ender Diril Ne İş Yapıyor?

Ender Diril, kariyeri boyunca çeşitli ticari girişimlerde bulundu. En bilinen iş deneyimi, annesi Muazzez Ersoy'un desteğiyle gıda sektörüne yaptığı yatırımlar oldu. Bir dönem annesinin adıyla özdeşleşen ve "Adanalı Kolcuoğlu" markasıyla açılan kebap restoranının işletmeciliğini üstlendi.

Restoran işletmeciliği sırasında markanın yönetim süreçlerinde aktif rol aldı. Ancak bu ticari girişim, beklenen uzun vadeli başarıyı yakalayamadı ve bir süre sonra sonlandı. Diril ayrıca, 2016 yılında Muazzez Ersoy'un çıkardığı "90'dan Pop" adlı albümde annesine vokal yaparak müziğe olan ilgisini de gösterdi, fakat bunu profesyonel bir kariyere dönüştürmedi.

Babası Mehmet Diril Kimdir?

Ender Diril'in babası, Muazzez Ersoy'un ilk eşi olan Mehmet Diril. O dönemde Kasımpaşa'da ikamet eden ve oto tamirciliği/şoförlük yapan Mehmet Diril ile Muazzez Ersoy, 1974 yılının Ocak ayında evlendi.

Bu evlilik, Ersoy'un henüz Taksim Lisesi'nde öğrenci olduğu ve 16 yaşında bulunduğu bir dönemde gerçekleşti. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmedi ve yaklaşık iki yıl sonra boşanma ile sonuçlandı. Mehmet Diril, boşandıktan sonra medya önünde yer almadı ve sessiz bir hayat sürdürdü.