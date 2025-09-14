Genç kız çatıya çıktı, yardım eden 2 kişi de mahsur kaldı!

Olay, Orhangazi Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite eğitimi için Düzce’ye gelen M.Y. isimli genç kız, alkol aldıktan sonra 16 katlı bir binanın çatısına çıktı.

Genç kızın sesini duyan Muhammet B. ve Osman G. isimli iki vatandaş, çatıya çıkarak müdahale etti. M.Y.’yi bulunduğu yerden indirmeyi başaran ikili, kaygan zemin nedeniyle geri çıkamayınca itfaiyeden yardım istedi.

3 kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıda mahsur kalan üç kişi ekiplerin çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı. Çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen M.Y., Muhammet B. ve Osman G. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çatıda yaşanan kurtarma operasyonu, dron kamerası ile havadan anbean görüntülendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.