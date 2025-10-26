Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup 3. hafta maçında Aydınspor, evinde Manisa temsilcisi Akhisar 45’i ağırladı. Germencik İlçe Stadı’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, ilk yarıda yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Aydınspor üst üste ikinci yenilgisini yaşadı

Karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümünde iki takım da net fırsat üretemezken, 35. dakikada konuk ekip Akhisar 45 bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Aydınspor, girdiği pozisyonları değerlendiremeyince puansız kapattı. Üç puanda kalan Aydınspor, evindeki ilk mağlubiyetini alırken üst üste ikinci yenilgisini yaşadı. İlk iki haftadan beraberlikle ayrılan Akhisar 45 ise bu sezonki ilk galibiyetini elde ederek puanını 5’e yükseltti.