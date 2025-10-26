Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, renkli görüntüler ile başladı. Festivalin ilk gününe 50 binden fazla Aydınlı katıldı, eğlencenin adresi Aydın Tekstil Park oldu.

"Tüm Aydınlıları bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum"

Aydınfest’in ilk gününde 'Color Party'nin ardından sevilen sanatçılar Salman Tin, Ceza ve Madrigal grubu sahne aldı. Festivalin ilk gününde eğlence doruğa ulaştı. Tüm vatandaşları Aydınfest Gençlik Festivali’ne katılmaya davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "5’incisini düzenlediğimiz Aydınfest artık kentimizin geleneklerinden biri haline geldi. Bu yıl da müzikle, eğlenceyle, gençlikle dolu dört gün bizi bekliyor. Tüm Aydınlıları bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sevilen sanatçılar ile Aydınlı vatandaşlar buluşacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali'nin ikinci gününde Zeynep Bastık, Poizi ve Dedublüman sahne alacak. Festivalin üçüncü gününde ise Norm Ender, Emir Can İğrek ve Sena Şener, Aydınlılar ile buluşacak. Festival, 28 Ekim Salı günü, dördüncü gününde Buray, Ati242 ve M Lisa konserleri ile son bulacak.